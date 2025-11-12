لينك.. دراما تفتح حوارًا حول مشكلات العصر الرقمي والعلاقات الأسرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ربط الواقع بالدراما.. أبرز قضايا اجتماعية ناقشها مسلسل لينك

يواصل مسلسل "لينك" للنجمين سيد رجب ورانيا يوسف تحقيق نجاح ملحوظ منذ عرض حلقاته على قناة dmc ومنصة Watch It، متصدرًا نسب المشاهدة بفضل تقديمه دراما اجتماعية قريبة من المشاهد، تعيد الدفء للعائلة وتعزز قيم الروابط الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تسلط الضوء على أبرز القضايا التي تهم المجتمع المصري.

نجحت إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، في تقديم مسلسل "لينك" ليكون أكثر من مجرد عمل درامي، بل نافذة فاعلة لمناقشة قضايا اجتماعية حقيقية بطريقة مشوقة تجمع بين الإثارة والتوعية، ما جعله محط اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء على مدار الحلقات التي تم عرضها حتى الآن.

أبرز القضايا التي سلط مسلسل لينك الضوء عليها

النصب الإلكتروني: من خلال روابط أرسل إلى هاتف بكر (سيد رجب) وأسما (رانيا يوسف) وتم سرقة أموال من الحسابات البنكية، وهو ما يسلط الضوء على التحذير من الانخداع بالمحتوى الرقمي.

العلاقات الأسرية: عبر شخصية الأب بكر الذي يسعى للمحافظة على أبنائه بعد وفاة والدتهم، وغرس القيم الصحيحة داخلهم وانشغاله الدائم بهمومهم ومشاكلهم، مما يبرز أهمية الروابط الأسرية والتربية المسؤولة.

قضية التحرش: من خلال شخصية سلمى (لينا صوفيا) التي تتعرض للتحرش من صديق تعرفت عليه عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث يقدم المسلسل رسالة قوية بأن الضحية لا يجب أن تصمت بل تتخذ خطوات قانونية لمحاسبة المتحرشين.

التعايش بين الأديان: عبر شخصية حسني الذى جسده (ماجد القلعي)، المسيحي الذي يقيم علاقة صداقة قوية مع جيرانه المسلمين، ويظهر دوره في مساعدة الجميع وكأنه أحد أفراد الأسرة، وكشف مشهد وفاته في الأحداث على متانة العلاقات الإنسانية مع جيرانه بعيدًا عن الانتماءات الدينية.

الطموح المفرط: من خلال شخصية زياد (سليم الترك)، الشاب الذي يسعى للعيش فوق إمكانياته، ما يدفعه لارتكاب أخطاء ومشاكل، ويعكس التحديات التي يواجهها الشباب في إدارة طموحاتهم بواقعية.

الفساد الإداري والمالي: من خلال شخصية إياد (محمود ياسين جونيور) ومعتصم (هيثم نبيل)، حيث يتم عرض الصراع بين الأمانة المهنية والطموح الشخصي، وكيفية اتخاذ القرارات الأخلاقية في بيئة مليئة بالتحديات.

الإدمان.. تطرق المسلسل ايضًا إلى قضية الإدمان التي يواجهها الشباب من خلال شخصية حفيد يسرية التي تلعبها ميمي جمال، وهى الشاب الجامعة الذى تدفعه الحاجة إلى المخدرات للسرقة وفعل أي شيء من اجل جلب المخدرات ممكا يوقعه في العديد من المصائب.

ويُعرض مسلسل لينك من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2 صباحًا والثانية في الساعة 9:30 صباحًا، كما يُعرض على قناة DMC دراما في الساعة 11 مساءً، وتُعاد حلقاته في الساعة 7 صباحًا و4:30 عصرًا، إضافة إلى عرضه بالتزامن عبر منصة Watch It في الموعد نفسه.

ابطال المسلسل

ويضم مسلسل لينك مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب سيد رجب ورانيا يوسف، منهم محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، سليم الترك، كريم العمري، أحمد صيام، ميمي جمال، لينا صوفيا، علاء زينهم، زينب العبد، مينا أبو الدهب، تامر فرج، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، وآية عبد الرازق، سما مغربى، ومن تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة إيما لاين للمنتجين إيمان أبو الدهب وكابتن أحمد بلال.