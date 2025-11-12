بالصور.. الاستعدادات الأولي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 في احتفالية فنية ضخمة تحتضنها دار الأوبرا المصرية، لتتحول القاهرة إلى عاصمة للسينما والإبداع، في واحدة من أهم وأعرق التظاهرات الفنية في الشرق الأوسط.

مدة المهرجان

وتُقام الدورة الجديدة في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، بمشاركة نجوم وصُنّاع السينما من مصر والعالم، لتؤكد من جديد مكانة المهرجان كجسرٍ يربط بين الثقافات ويحتفي بسحر الفن السابع.

المنصة الناقلة

وستكون منصة «WATCH IT» هي الناقل الحصري لجميع فعاليات المهرجان، ما يمنح الجمهور فرصة لمتابعة الحدث لحظة بلحظة.

تستعد السجادة الحمراء في ساحة دار الأوبرا المصرية لاستقبال عشرات النجوم من مختلف الدول، وسط أجواء من البهجة والترف والأناقة.

وتتوزع عروض الأفلام على عدد من القاعات المرموقة، من بينها المسرح الكبير والمسرح الصغير ومركز الإبداع الفني، إلى جانب قاعات العرض الخارجية مثل سينما الزمالك وفوكس مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور.

عروض عالمية وورش شبابية في برنامج فني متنوع

يحمل برنامج هذا العام مزيجًا ثريًا من الأفلام العربية والعالمية، إلى جانب عروض حصرية لأعمال حصدت جوائز دولية مرموقة، فضلًا عن ندوات وورش عمل لتبادل الخبرات بين المبدعين الشباب وصُنّاع السينما العالميين.

تكريمات لنجوم كبار ومفاجأة على الريد كاربت

ويتضمن الحفل تكريم ثلاثة من كبار صُنّاع السينما: النجم خالد النبوي، المخرج محمد عبد العزيز، المخرج التركي نوري بيلغي جيلان – رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية