بإطلالة جذابة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الأنظار الفنانة نرمين الفقي بإطلالتها الجذابة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في دورته الـ 46.

وظهرت “الفقي” وهي ترتدي فستان باللون الاسود به تطريز، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة، مما أثار إعجاب الجميع.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2025

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وتُقام العروض في مجموعة من القاعات داخل دار الأوبرا المصرية، منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح وسينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، إضافةً إلى مواقع عرض خارجية مثل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة فرصة أكبر لمحبي السينما لمتابعة الفعاليات.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.