أحمد جودة - القاهرة - بعد انتشار شائعة وفاته.. الفنان محمد صبحي يطمئن جمهوره: أنا بخير.

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات عن وفاة الفنان القدير محمد صبحي، وذلك بعد أن تم نقله إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

حقيقة وفاة الفنان محمد صبحي

ونشر الفنان محمد صبحي عبر صفحته الرسمية نفي لهذه الشائعات عبر هذا البوست من خلال أدمن الصفحة قال فيها: وجب توصيل رسالة بصفتي أدمن الصفحة لحضراتكم ولكل جمهور الفنان محمد صبحي هو بصحة جيدة بفضل الله وقد قمت بزيارته وهو بخير وقد أجرى الفحوصات اللازمة ومن المنتظر عودته لمنزله خلال أيام قليلة إن شاء الله … نرجو عدم التهويل في هذا الأمر وعدم تصديق أي شائعات تخص حالته الصحية.. شكرًا لكم ولدعائكم المستمر له.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وأكد الفنان محمد صبحي في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي أنه بصحة جيدة ويتحسن يوما عن الآخر بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى خلال الساعات الماضية.

وأكد أنه يجري بعض الفحوصات للإطمئنان وخلال أيام قليلة سيخرج من المستشفى، وأنه وأسرته في حالة استياء من الشائعات والأخبار الكاذبة التي يكتبها بعض الأشخاص علي السوشيال ميديا وبعض المواقع التي لا تتحرى الدقة وتسير خلف التريند والمشاهدات.

ويعد الفنان محمد صبحي واحد من أبرز الفنانين المصريين، ويعتبر هو الأب الروحي للمسرح المصري، كما شارك في العديد من الأعمال، أبرزها، ونيس وأحفاده، ورحلة المليون، وفارس بلا جواد، وعلي بيه مظهر والأربعين حرامي.