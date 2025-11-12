نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلمى أبو ضيف تظهر بإطلالة مميزة على ريد كاربت القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت النجمة سلمى أبو ضيف في على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

وظهرت “سلمى” وهي ترتدي فستان باللون الاسود به تطريز باللولي الابيض، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتسريحة شعر بسيطة مما أثار إعجاب الجميع

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.