ربط الواقع بالدراما.. أبرز قضايا اجتماعية ناقشها مسلسل "لينك"

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل "لينك" بطولة سيد رجب ورانيا يوسف تحقيق نجاح ملحوظ منذ عرض حلقاته على قناة dmc ومنصة Watch It، متصدرًا نسب المشاهدة بفضل تقديمه دراما اجتماعية قريبة من المشاهد، تعيد الدفء للعائلة وتعزز قيم الروابط الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تسلط الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية.

نجح مسلسل "لينك" في تقديم عمل كان نافذة فاعلة لمناقشة قضايا اجتماعية حقيقية بطريقة مشوقة تجمع بين الإثارة والتوعية، ما جعله محط اهتمام الجمهور والنقاد على حد سواء على مدار الحلقات التي تم عرضها حتى الآن.

أبرز القضايا التي سلط مسلسل لينك الضوء عليها

النصب الإلكتروني: من خلال روابط أرسل إلى هاتف بكر (سيد رجب) وأسما (رانيا يوسف) وتم سرقة أموال من الحسابات البنكية، وهو ما يسلط الضوء على التحذير من الانخداع بالمحتوى الرقمي.

العلاقات الأسرية: عبر شخصية الأب بكر الذي يسعى للمحافظة على أبنائه بعد وفاة والدتهم، وغرس القيم الصحيحة داخلهم وانشغاله الدائم بهمومهم ومشاكلهم، مما يبرز أهمية الروابط الأسرية والتربية المسؤولة.

قضية التحرش

من خلال شخصية سلمى (لينا صوفيا) التي تتعرض للتحرش من صديق تعرفت عليه عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث يقدم المسلسل رسالة قوية بأن الضحية لا يجب أن تصمت بل تتخذ خطوات قانونية لمحاسبة المتحرشين.



التعايش بين الأديان

عبر شخصية حسني الذى جسده (ماجد القلعي)، المسيحي الذي يقيم علاقة صداقة قوية مع جيرانه المسلمين، ويظهر دوره في مساعدة الجميع وكأنه أحد أفراد الأسرة، وكشف مشهد وفاته في الأحداث على متانة العلاقات الإنسانية مع جيرانه بعيدًا عن الانتماءات الدينية.

الطموح المفرط

من خلال شخصية زياد (سليم الترك)، الشاب الذي يسعى للعيش فوق إمكانياته، ما يدفعه لارتكاب أخطاء ومشاكل، ويعكس التحديات التي يواجهها الشباب في إدارة طموحاتهم بواقعية.

الفساد الإداري والمالي

من خلال شخصية إياد (محمود ياسين جونيور) ومعتصم (هيثم نبيل)، حيث يتم عرض الصراع بين الأمانة المهنية والطموح الشخصي، وكيفية اتخاذ القرارات الأخلاقية في بيئة مليئة بالتحديات.



الإدمان

تطرق المسلسل ايضًا إلى قضية الإدمان التي يواجهها الشباب من خلال شخصية حفيد يسرية التي تلعبها ميمي جمال، وهى الشاب الجامعة الذى تدفعه الحاجة إلى المخدرات للسرقة وفعل أي شيء من اجل جلب المخدرات ممكا يوقعه في العديد من المصائب.

يعرض مسلسل "لينك" من السبت إلى الأربعاء على شاشة DMC، إلى جانب عرضه عبر منصة Watch It.

ويشارك في بطولته سيد رجب، رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، وتامر فرج.

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، مسئول اعلامى د. محمد محسن_ ومن إنتاج إيمالاين – إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.