مهرجان القاهر الدولى للطفل يكرم شيخ المصورين عيد خليل

القاهرة - محمد ابراهيم - كرم مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، المصوّر القدير عيد خليل، خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة وإسهاماته الثرية في توثيق الحركة الثقافية والمسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا شكلت ذاكرة بصرية مهمة للعديد من العروض والفعاليات، خاصة في مجال المسرح والثقافة بشكل عام.

ويأتي هذا التكريم ضمن رؤية المهرجان الرامية إلى الاحتفاء بالأسماء التي أسست لثقافة الصورة كوسيلة للتنوير وبناء الوعي، وتعزيز دور الفن في تشكيل الوجدان وتنمية الخيال، واعتبار المبدعين أصحاب الرسالة ركائز أساسية في بناء الذوق العام لدى الأطفال والشباب.

وقالت الدكتورة داليا همام، رئيس المهرجان:

"يسعدنا في هذه الدورة أن نكرم قامة فنية كبيرة تركت بصمات لا تُنسى عبر عدسته الراقية، المصور القدير عيد خليل، الذي ظل طوال مسيرته نموذجًا للالتزام والحس الجمالي، وقدم توثيقًا إنسانيًا وفنيًا شكل جزءًا أصيلًا من ذاكرة المسرح المصري."