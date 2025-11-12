في دورته الـ 46 حسين فهمي وزوجته أول الحاضرين على ريد كاربت مهرجان القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حضورًا لافتًا للنجم المصري ورئيس المهرجان النجم حسين فهمي وزوجته، حيث كانا من أوائل النجوم الذين ظهروا في الحفل. تألق حسين فهمي بإطلالة أنيقة،حيث ارتدى بدلة باللون الأسود، فيما خطفت زوجته الأنظار بإطلالتها الراقية.

ويتضمن حفل الافتتاح عرضًا فنيًا خاصًا ومرور النجوم على السجادة الحمراء، حيث أظهرت الكاميرات لحظات الاستعدادات الخاصة بالحفل. وقد تميزت هذه الدورة بالاحتفاء بالسينما العربية والدولية على حد سواء، مع التركيز على التنوع الثقافي وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال السينما.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2025

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وتُقام العروض في مجموعة من القاعات داخل دار الأوبرا المصرية، منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح وسينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، إضافةً إلى مواقع عرض خارجية مثل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة فرصة أكبر لمحبي السينما لمتابعة الفعاليات.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أقدم وأعرق المهرجانات في المنطقة، ويحمل تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس، وهو التصنيف نفسه الذي تحمله مهرجانات كبرى مثل كان وبرلين وفينيسيا، ومنذ تأسيسه عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ظل المهرجان محطة رئيسية تجمع صُنّاع السينما والجمهور وتحتفي بالفن السابع.