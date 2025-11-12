هبة مجدي تخطف الانظار على ريد كاربت القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هبة مجدي الأنظار على ريد كاربت القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح الذي بدأ منذ قليل بدار الأوبرا المصرية

ارتدت درة فستانا من اللون الازرق مقفول مستخدمة مكياج جذاب وتسريحة بسيطة.

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وتُقام العروض في مجموعة من القاعات داخل دار الأوبرا المصرية، منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح وسينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، إضافةً إلى مواقع عرض خارجية مثل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة فرصة أكبر لمحبي السينما لمتابعة الفعاليات.