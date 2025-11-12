أول ظهور لهنادي مهنى وأحمد خالد صالح بعد شائعة انفصالهما

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر الثنائي هنادي مهني وأحمد خالد صالح على ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بعد شائعة انفصالهما بعد زواج دام خمس سنوات.

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

يُذكر أن منصة «WATCH IT» هي المنصة الحصرية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025.

وتُقام العروض في مجموعة من القاعات داخل دار الأوبرا المصرية، منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، ومسرح وسينما الهناجر، ومركز الإبداع الفني، إضافةً إلى مواقع عرض خارجية مثل قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وسينما الزمالك 1 و2، وسينما فوكس في مول مصر وسيتي سنتر ألماظة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور وإتاحة فرصة أكبر لمحبي السينما لمتابعة الفعاليات.