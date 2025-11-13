نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من خالد النبوي: "الفيلم الثاني هو من يثبت إن كنت تستحق البقاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة مليئة بالفخر والعاطفة، تألق الفنان خالد النبوي خلال حفل افتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أُقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، حيث وقف وسط تصفيق حار من الحضور ليتسلم جائزة فاتن حمامة للتميّز ويُلقي كلمة اعتبرها الكثيرون من أكثر لحظات الافتتاح صدقًا وتأثيرًا.

بدأ النبوي حديثه بشكر جميع من كان لهم دور في رحلته الفنية الطويلة، قائلًا: "أشكر أساتذتي الذين علموني الكثير، ومنهم الأساتذة محمود ياسين، نور الشريف، يسري، محمود حميدة، يوسف الشريف، أحمد السقا، وخالد الصاوي، وكل من عملت معهم وتعلمت من تجربتهم أمام الكاميرا. كما أتوجه بالشكر للجمهور الذي تابع أعمالي منذ بداياتي وحتى اليوم، فهو شريك النجاح الحقيقي."

ولم ينسَ النبوي أن يستعيد ذكريات مشواره منذ بداياته، مؤكدًا أن السينما بالنسبة له ليست مجرد مهنة، بل شغف ورسالة ومسؤولية، وقال: "أستاذي الكبير صلاح أبو سيف علّمني أن الفيلم الثاني هو الأهم في حياة أي ممثل، لأنه هو الذي يثبت إن كنت تستحق البقاء بعد نجاح الأول أم لا، لم أتخيل يومًا أن أقف هنا لأتسلم تكريمًا في عام يُحتفى فيه بالمخرج العظيم محمد عبد العزيز، الذي منحني أول فرصة حقيقية في مشواري الفني."

واختتم النبوي كلمته بتوجيه رسالة حب وتقدير لكل من دعمه خلال مسيرته، مضيفًا أن هذا التكريم لا يخصه وحده، بل هو تكريم لكل من آمن بالفن المصري وقدر قيمته، موجها تحية كبيرة لصُنّاع السينما خلف الكاميرات الذين وصفهم بـ "الجنود المجهولين" الذين يصنعون مجد الفن دون أن يسعوا إلى الأضواء.

بدات فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025 منذ قليل بدار الأوبرا المصرية، في احتفالية فنية كبرى تجمع نجوم السينما وصُنّاعها من مختلف أنحاء العالم.

يشارك في المهرجان هذا العام عدد كبير من الدول بأفلام عربية وعالمية جديدة، إلى جانب عروض أولى لأعمال فازت بجوائز في مهرجانات دولية مرموقة، بما يعزز من تنوع برامجه ويعبر عن حرص إدارته على تقديم تجربة فنية متكاملة تعكس تطور صناعة السينما حول العالم.

