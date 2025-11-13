نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي: سعيدة بمشاركة "بنات الباشا" في مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلمها "بنات الباشا" في مسابقة آفاق بالدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي. وقالت ناهد في لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي إن الفيلم عمل جميل جدًا وأنها استمتعت بالعمل عليه، وتعلمت حاجة جديدة خلال تصويره.

تصريحات ناهد السباعي

وأضافت ناهد أنها تدربت على الغناء من أجل الشخصية التي تقدمها في الفيلم، وأعربت عن أملها في أن يكون أداؤها موفقًا ولا يسبب لها أي مشاكل. وأشادت بالمخرج مندور العدل الذي اختارها لأداء دور مغنية في الفيلم.

وأوضحت ناهد أنها لا تفضل تصنيف الأفلام، وأنها ترى أن الفيلم الذي ينجح جماهيريًا يجب أن ينجح أيضًا على مستوى النقاد والجمهور. وأشارت إلى أن فيلم "678" كان مثالًا على ذلك، حيث حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحصل على إشادة من مهرجانات عالمية.