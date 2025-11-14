لهذا السبب... نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم النجمة نانسي عجرم مؤشرات البحث على جوجل بعد حديثها الصادق عن بداياتها الفنية في لقاء مميز مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على قناة أون، حيث كشفت نانسي عن الدور الكبير الذي لعبه والدها في اكتشاف موهبتها ودعمها على خشبة المسرح منذ عمر التاسعة، مؤكدة أن دعم الأسرة كان حجر الأساس لمسيرتها الفنية.

وتحدثت نانسي عن ذكريات الطفولة المرتبطة بإعلانات الحفلات التي كان والدها يضعها أمام المدرسة، ما جعلها تتحمل مسؤوليات كبيرة في سن صغيرة، لكنها تنظر إلى تلك التجربة اليوم بإيجابية وامتنان. وأوضحت أن والدتها كانت داعمة لها في موازنة الدراسة مع التدريب على الغناء، بينما حرص والدها على صقل مهاراتها الموسيقية، مما أتاح لها تعلم العزف على البيانو والعود تحت إشراف أستاذها فؤاد عواد، إلى جانب تعليم موسيقي متكامل في عدة مدارس.

كما أشارت نانسي إلى تأثير جدتها أوديت في تشجيعها منذ الصغر عبر غناء الأغاني القديمة في البيت، مؤكدة أن الروابط الأسرية كانت عاملًا أساسيًا في صقل موهبتها. وفي لحظة مؤثرة أمام الجمهور، أعادت نانسي غناء أغنية "أنا قلبي ليك ميال" للفنانة فايزة أحمد، تأكيدًا على ارتباطها العميق بالموسيقى منذ طفولتها