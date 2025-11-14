نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم" وتكشف سر ولادة «أنت مصري» تحية حب صنعت أسطورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في ليلة فنية دافئة، أعادت الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها الشهير معكم على شاشة ON فتح صفحات من ذاكرة النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في حلقة خاصة جمعت بين الحنين والاحتفاء، وكشفت الكثير من الكواليس التي لم تُروَ من قبل.

نانسي، التي خطفت الأضواء منذ لحظة دخولها الاستوديو، عادت بذاكرتها إلى واحدة من أهم مراحل مشوارها، حين تحدّثت عن قصة أغنيتها الخالدة «أنت مصري»، التي وصفتها منى الشاذلي بأنها "تحوّلت لجزء من الوجدان المصري" وبتأثر واضح، روت نانسي أن الفكرة وُلدت بعد أول حفل جماهيري كبير لها في مصر عقب نجاح أخاصمك آه، حيث فوجئت بمحبة المصريين التي فاقت كل توقّعاتها، رغم أن رصيدها الفني وقتها لم يكن كبيرًا.

وكشفت النجمة اللبنانية أنها جلست مع الملحن وليد سعد وجيجي لامارا وهي تحمل رغبة واحدة: «بدي أغنية لمصر بدي وجّه تحية لمحبّتهم»، لتأتي اللحظة الفارقة حين قال لها وليد سعد: «اسمعي الجملة دي أنا مصري وأبويا مصري»، لتدرك فورًا أن تلك الجملة هي المفتاح لأغنية ستعيش طويلاً.

الحلقة انطلقت بأجواء مبهجة حين قدّمت نانسي أغنية «أنت مصري» وسط تفاعل صاخب من الجمهور داخل الاستوديو، بينما أشادت منى الشاذلي بالعلاقة الخاصة التي تجمع نانسي بالجمهور المصري منذ بداياتها وحتى اليوم، مؤكدة أن حضورها ظل ثابتًا ومحبوبًا على مدار سنوات.

حلقة حملت مزيجًا من الذكريات، الاعترافات، والعاطفة، لتؤكد من جديد أن نانسي عجرم ليست مجرد صوت محبوب بل حالة فنية وإنسانية باقية في قلوب المصريين.