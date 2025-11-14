نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايا دياب تفتح النار دفاعًا عن دينا الشربيني: “زمن الرخص مش هيسكتنا” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في موقف حاسم يعكس تضامنًا فنيًا نادرًا وسط صخب السوشيال ميديا، خرجت الفنانة اللبنانية مايا دياب لتضع حدًا ولو معنويًا لحملة الهجوم التي طالت الفنانة دينا الشربيني مؤخرًا، مؤكدة أن ما يُمارس ضدها لا يمتّ إلى الفن ولا الأخلاق بصلة.

مايا ظهرت في فيديو عبر حسابها على إنستجرام وهي تتحدث بوضوح غير معتاد، مهاجمة الحسابات التي شاركت في نشر الهجوم، قائلة: “الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا رخيصة هي وأصحابها وإحنا بقى في زمن الرخص على السوشيال ميديا”.

وأشارت إلى أن كثيرًا مما يُقال يُبنى على رواية واحدة ناقصة، مضيفة بحدة: “الناس اللي يعرفوا القصة من زاوية واحدة يا ريت ما يعرفوش الحقيقة أصلًا”، في إشارة إلى العبثية التي تُدار بها الحملات الإلكترونية، وغياب المهنية التي يفترض أن تلتزم بها المنصات التي تنقل أخبار الفنانين.

مايا شددت على أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية لها جمهورها، معتبرة أن البعض يتعمّد تضخيم الأمور بشكل يسيء إلى الفنانة نفسها وإلى الصحافة الفنية، وقالت: “ما تقبلوا الأذى ده ولا تروّجوا ليه أنتو بتتنقلوا بشاعة الأمور”.

وختمت رسالتها بتعاطف كبير مع دينا الشربيني، مؤكدة أن الأزمة لم تعد تخصّها وحدها، بل تمتد إلى أسرتها ومحبيها: “مش بس هي وعيلتها متضايقين كل اللي بيحبوها متضايقين، والأذية دي أكبر من إنها تتحمّل”.

تطورات الأزمة بين دينا الشربيني ومروة صبري

على جانب آخر، اتخذت دينا الشربيني خطوات قانونية واضحة، إذ تقدمت ببلاغ رسمي ضد الإعلامية مروة صبري تتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير، إلى جانب تحرير محاضر ضد صفحات إلكترونية شاركت في ترويج شائعات طالت سمعتها.

كما تقدم محاميها، أشرف عبد العزيز، بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام، موضحًا أن ما جاء على لسان مروة صبري تضمّن عبارات مسيئة وإيحاءات غير لائقة، وصلت إلى حدّ اتهام دينا بالدخول في علاقات مع رجال متزوجين و“تخريب البيوت”، وفق ما ورد في نص الشكوى.

الخطوات الحاسمة التي اتخذتها دينا، إلى جانب دعم مايا دياب، تعكس رغبة واضحة في وضع حدّ لما وصفته الأخيرة بـ“الاستباحة” التي يتعرض لها المشاهير، والتي تحوّلت بحسب قولها إلى سلاح يُشهر ضد أي فنان في لحظة ضعف أو شائعة عابرة.