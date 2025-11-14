نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا تشعل افتتاح مهرجان القاهرة بإطلالة أسطورية… حضور يخطف الأنفاس ويُعيد تعريف الأناقة على السجادة الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في ليلة احتفالية تجمع البهاء الفني بالبريق العالمي، خطفت النجمة الكبيرة يسرا قلوب الحاضرين وأضواء الكاميرات في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعدما ظهرت بإطلالة توصف بأنها واحدة من أجرأ وأفخم إطلالاتها خلال السنوات الأخيرة، لتتحول إلى محور حديث الجمهور وصناع الموضة والمشاركين في المهرجان.

قدّمت يسرا درسًا جديدًا في الأناقة الراقية، باختيارها فستانًا أسود ملكيًا مطرزًا بالكامل بلمسات براقة، صُمم ليعكس قوة حضورها وعلو مكانتها الفنية. تميز الفستان بقصة كتف منسدلة تُبرز جمالها وتُضفي عليها هالة من الفخامة، بينما جاءت الأكمام الطويلة الشفافة المطرزة لتعبر عن مزيج مثالي بين الجرأة والنعومة. أما الخامة اللامعة فقد عكست أضواء السجادة الحمراء بطريقة جعلت يسرا تبدو وكأنها النجمة الأكثر إشراقًا في المكان.

ولم تتوقف الإطلالة عند حدود الفستان، فقد أكملت يسرا ظهورها بمجوهرات فاخرة لافتة، أبرزها العقد الذهبي المميز الذي أضاف لمسة من القوة والرقي، إلى جانب أقراط متناسقة أبرزت ملامحها التي جمعت بين الثقة والأنوثة والنضج الفني. واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتجعيدات ناعمة ولون ذهبي دافئ، مما جعلها تبدو في قمة الإشراق والتميز.

عند لحظة دخولها، تهافتت عدسات المصورين لالتقاط كل تفصيلة في إطلالتها، بينما بدا الحاضرين وكأنهم أمام ظهور استثنائي لنجمة تعرف جيدًا كيف تقود المشهد كلما وقفت على السجادة الحمراء. وبابتسامتها المعتادة وروحها الهادئة، تفاعلت يسرا مع الجمهور والنجوم، لتمنح الاحتفال طاقة مختلفة تحمل دفئها ورقيها المعروف.

يسرا، التي تعد إحدى أهم أيقونات الفن والموضة في العالم العربي، أثبتت مرة أخرى أن الأناقة لا ترتبط بعمر أو لحظة، بل بحضور قادر على أسر القلوب وإبهار العيون. ظهورها لم يكن مجرد إطلالة، بل كان رسالة واضحة بأن النجومية الحقيقية تُصنع بالموقف والحضور قبل الملابس.

وبهذا الظهور المبهر، نجحت يسرا في أن تكون الافتتاحية الأقوى للمهرجان، وأن تضيف لرصيده نكهة خاصة يعيشها الحاضرون كل عام، فيما تواصل تأكيد مكانتها كوجه مُشرق للفن المصري وصورة راقية للمرأة العربية على السجادة الحمراء.