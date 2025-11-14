نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كواليس نارية من استوديو مدونا… مواجهة شرسة تتحول لصداقة صنعت أنجح أغانيها” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في كواليس لم تُكشف من قبل عن صناعة ألبوم Rebel Heart الصادر عام 2015، خرجت تقارير صحفية لتسلط الضوء على واحدة من أكثر اللحظات توترًا في مسيرة “ملكة البوب” مدونا، بعد وقوع مشادة كلامية حادة بينها وبين كاتب الأغاني والمنتج الموسيقي توبي جاد خلال جلسات التسجيل.

توبي جاد، البالغ من العمر 57 عامًا، تحدث لصحيفة Daily Star البريطانية عن الموقف الذي كاد أن يتحول إلى أزمة حقيقية داخل الاستوديو، مؤكدًا أنه كان يحاول دفع مدونا إلى تقديم أداء أكثر حساسية وعمقًا في تسجيل إحدى أغنيات الألبوم، لكن محاولته لم تُقابل بالترحيب.

وقال جاد: “مدونا من أعظم المؤدين في العالم، لكني شعرت أن لديها مساحة صوتية لم تستخدمها بعد. طلبت منها إضافة مزيد من الإحساس، لتفاجئني بردٍ غاضب: تبا لك يا توبي، لن أسجل هذا مرة أخرى”

ويتابع مبتسمًا: “أجبتها فورًا: تبا لكِ يا مدونا بل ستعيدين غناءها”

ورغم البداية المتوترة، أكد المنتج أن تلك المواجهة كانت نقطة التحول في علاقتهما، حيث ذاب الجليد بينهما سريعًا، ليتحول الخلاف إلى صداقة حقيقية وتعاون فني أثمر عن أحد أبرز ألبومات مدونا في العقد الأخير. وقال: “بعد هذا الاشتباك اللفظي، أصبح بيننا تقدير واحترام متبادل، وصارت صداقتنا أقوى.”

ولم يكتفِ جاد بالكشف كواليس العمل مع مدونا، بل استعاد ذكرياته مع فنانين آخرين واجه معهم لحظات صدام مشابهة، بينهم المغنية البريطانية بالوما فيث عام 2012، حين وصفت إحدى أغنياته بعبارة: “الأغنية سيئة، أليس كذلك؟”، وهو ما جعله يفكر جديًا في طردها من الاستوديو.

كما ذكر لحظة القلق التي عاشها عام 2006 مع النجمة فيرغي، والتي كادت أن تحذف أغنية Big Girls Don’t Cry من ألبومها الأول The Dutchess، قبل أن تقرر الإبقاء عليها، لتصبح لاحقًا واحدة من أشهر وأنجح أغانيها عالميًا.

واختتم جاد حديثه قائلًا: “عندما صدر الألبوم ووجدت الأغنية موجودة، شعرت براحة هائلة ثم فوجئت بأنها أصبحت من أكثر الأغاني انتشارًا حول العالم.”

