نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا ببرومو "خليك جامد".. رسالة أب تتحول لنشيد قوة وإصرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل النجم محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفه عن البرومو الأول لأغنيته الجديدة "خليك جامد"، حيث طرح جزءًا من العمل عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ليكشف لجمهوره أن كلمات الأغنية ليست مجرد جُمل موسيقية، بل وصايا حقيقية ورثها عن والده الراحل. وكتب رمضان مؤكدًا: "الشكوى لغير الله مذلة ارفع راسك ما تمسحش دمعة عينك غير بإيدك وما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما دي مش كلمات عادية، دي نصايح أبويا الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى."

وكشف رمضان أن الأغنية تم تنفيذها وتصويرها قبل نحو شهرين في أمريكا، وكان من المقرر طرحها قبل ثلاثة أيام، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل الإصدار احترامًا لرحيل والده، ليتم تحديد يوم الأربعاء المقبل كموعد رسمي لطرحها، موجّهًا الشكر للشركة على تقديرها للموقف.

قصة فيلم "أسد"

وفي سياق مختلف، يترقب الجمهور عرض فيلم محمد رمضان الجديد "أسد"، الذي ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية الممزوجة بالتشويق والأكشن، حيث يناقش العمل جذور التمييز العنصري وفترات الظلم الاجتماعي التي مرّ بها المجتمع، وكيف تغيّرت تلك المفاهيم عبر الزمن. ويقدّم الفيلم رؤية مبتكرة لقضية شائكة، من خلال حكاية إنسانية جديدة لم تُقدَّم من قبل على شاشة السينما.

أبطال وصنّاع فيلم "أسد"

الفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، بينما يتولى مدير التصوير أحمد بشاري مهام الصورة، والمونتاج أحمد حافظ، والديكور أحمد فايز، وتصميم الملابس ريم العدل، والموسيقى التصويرية من توقيع هشام نزيه.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب محمد رمضان نخبة من النجوم العرب، منهم اللبنانية رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأسماء التي تظهر ضمن أحداث العمل.