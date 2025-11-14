نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيدى مورفى يكسر الصمت: اعترافات صادمة عن معركة خفية مع الوسواس القهرى منذ الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم الكوميدى العالمى إيدى مورفى عن جانب إنسانى عميق من حياته لم يسبق أن تحدّث عنه بهذه الصراحة، مؤكدًا أنه عاش سنوات طويلة وهو يعانى من اضطراب الوسواس القهرى منذ طفولته فى نيويورك، دون أن يدرك طبيعة ما يمرّ به.

مورفى، البالغ من العمر 64 عامًا، دوّى باعترافه خلال فيلمه الوثائقى الجديد Being Eddie الذى بدأ عرضه على منصة نتفليكس، ليفتح نافذة غير مألوفة على صراعاته الداخلية. وقال: "كنت أعيش مع الوسواس القهرى دون أن أعرف اسمه كنت أعود كل ليلة للتحقق من موقد الغاز مرارًا وتكرارًا، أستلقي لثوانٍ ثم أعود للتأكد مجددًا، واستمر ذلك لنحو ساعة كاملة كل يوم."

وأوضح النجم العالمى أن معاناته كانت خفية حتى عن أقرب الناس إليه، إذ لم تكن والدته مدركة لما يمر به، مضيفًا: "كنت أصدر صوتًا غريبًا أثناء مشاهدة التلفزيون صوت أشبه بـ هممم هممم ولم يكن أحد يعرف لماذا."

وجاءت نقطة التحوّل فى حياة مورفى عندما صادف تقريرًا تليفزيونيًا يتناول اضطراب الوسواس القهرى، ليكتشف للمرة الأولى أن ما يفعله يوميًا هو أعراض مرض نفسى معروف. وبحسب تصريحاته: "قلت لنفسى: هذا بالضبط ما أفعله لكنهم قالوا إنه مرض نفسى، فرفضت التصديق وقررت أن أقاومه وحدى."

ورغم نجاحه فى تجاوز الجزء الأكبر من هذا الاضطراب، يعترف مورفى بأن بعض العادات لا تزال ترافقه حتى اليوم. ويقول بصراحة: "ما زلت أتحقق من الغاز كل ليلة، لكن إن فكرت أن أعود ثانية أقول لنفسى: لا، لن تبدأ هذا من جديد واذهب للنوم."

بهذه المصارحة النادرة، يفتح إيدى مورفى بابًا جديدًا للحديث عن الصحة النفسية، مؤكدًا أن الأضواء والنجومية لا تحجب حقيقة أن لكل إنسان معركة يخوضها بعيدًا عن الكاميرات.