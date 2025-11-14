نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اقترب اللقاء”.. رسالة مؤثرة من محمد صبحي لزوجته الراحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم مروره بأزمة صحية شديدة، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية الازمة، إلا إنه لم ينسى عيد زواجهما الـ 52، ووجه الفنان محمد صبحي رسالة مؤثرة لزوجته الراحلة.

حيث كتب أدمن الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع التواصل اللاجتماعي فيسبوك، قائلًا، إن الفنان محمد صبحي أرسل إليه هذه الرسالة قبل مرضه، وأكد عليه نشرها.

وقال محمد صبحي في رسالته المؤثرة لزوجته الراحلة نيفين رامز، والتي فاضت روحها إلي باريها عام 2016: "حبيبتي الزوجة الرائعة يوم 13 نوفمبر هو عيد جوازنا الـ 52.. أدعو الله أن يمنحك مقدارا عظيما مثل عظمة ما قدمتِ لي ولأبنائك، وأحفادك وكل الأسرة".



واختتم: "حبيبتي أفتقدكِ كثيرًا، وقد اقترب اللقاء".