نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفيات وأزمات صحية وزيجات.. ملخص أحداث الوسط الفني خلال أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحداث كثيرة ومختلفة مرت على الوسط الفني، خلال الأسبوع الماضي، وكانت تلك الأحداث بين وفيات وأزمات صحية وزيجات، وبعد تلك الأخبار يتصدر أسماءها تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي لـ ساعات طويلة.

وفاة إسماعيل الليثي

بداية تلك الأخبار كان عند سماع خبر حادث المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، على الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وذلك أثناء عودته من محافظة أسيوط بعد إحياءه حفل زفاف أحد الأشخاص.

ولم يمر إلا بضع أيام، وقد توفي إسماعيل الليثي متأثرًا بالإصابات البالغة التي تعرض لها جراء حادث السير المروع الذي وقع فجر الجمعة الماضية، وتلقت أسرته العزاء يوم الأربعاء الماضي في ميدان النفق بـ إمبابة.

وفاة والد محمد رمضان

ويأتي بعد ذلك خبر وفاة والد الفنان محمد رمضان، حيث أعلن الفنان الخبر الحزين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أزمة محمد صبحي الصحية

ولم يمر سوى أيام قليلة، ويأتي خبر نقل الفنان الكبير محمد صبحي، إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة في منزله، أدت إلى دخوله العناية المركزة، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

زواج مي عز الدين



وجاء بين تلك الأخبار الحزينة، خبر زواج أشهر عازبة في الوسط الفني الفنانة مي عز الدين، حيث أعلنت رسميًا عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد تيمور خليل، في أجواء عائلية هادئة بعيدًا عن عدسات الكاميرات وضوضاء الإعلام، لتغلق بذلك صفحة طويلة من الشائعات والتكهنات التي لاحقتها لسنوات حول ارتباطها.