عمر السعيد يقتحم عالَم «المايكرو دراما» بأول تجربة من نوعها في مصر.. وظهور لافت رمضان 2026 وفيلم تاريخي ضخم

يقترب الفنان عمر السعيد من خوض واحدة من أكثر التجارب جرأة في مسيرته، بعدما أعلن استعداده للظهور في أول مسلسل مصري ينتمي لفئة المايكرو دراما تحت عنوان «غرفة التحقيق»، بمشاركة الفنانة إلهام وجدي، في خطوة تُعد تمهيدًا لإطلاق شكل درامي جديد على الجمهور المصري والعربي خلال الفترة المقبلة.

وكشف السعيد، في تصريحات تليفزيونية، أن العمل يمثل نقلة في صناعة المحتوى الدرامي، إذ يقوم على 50 حلقة قصيرة تتراوح مدتها بين دقيقة واحدة وخمس دقائق، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يعتمد على الإيقاع السريع وتكثيف الأحداث، ويخاطب جمهور المنصات الرقمية الباحث عن محتوى مشوّق لا يستهلك وقتًا طويلًا.

أعمال عمر السعيد المنتظرة

وعلى صعيد الأعمال الدرامية الطويلة، يواصل عمر السعيد تصوير مشاهده في مسلسل «الريس» بطولة النجم عمرو سعد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين بينهم: حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

وتدور أحداث العمل في أجواء شعبية تمتد على مدار 30 حلقة، معتمدًا على توليفة من التشويق والصراعات الاجتماعية والإنسانية.

فيلم «المنبر».. رحلة تاريخية تمتد لقرون

كما يطلّ عمر السعيد على الشاشة الكبيرة من خلال فيلم «المنبر»، حيث يجسد شخصية أمجد، الصحفي العامل بإحدى الجرائد الأجنبية، والذي يبدأ رحلته المهنية حين يكلَّف بإنجاز تحقيق صحفي مرتبط بزيارة شيخ الأزهر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يحمل أمجد في داخله مشاعر عدائية تجاه الأزهر الشريف، ما يخلق صراعًا داخليًا يرافقه طوال أحداث الفيلم.

ويُقدَّم فيلم «المنبر» في إطار تاريخي واسع يمتد لأكثر من عشرة قرون، بهدف إلقاء الضوء على المكانة العالمية لمؤسسة الأزهر ودورها الممتد عبر العصور، ليس على مستوى مصر فحسب، بل على امتداد العالم الإسلامي والدولي.

