نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كلازا يخطو خطوة فنية جديدة بأغنية «ملناش نصيب» ضمن فيلم «السلم والتعبان» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مميزة تمثل فصلًا جديدًا في مسيرته الفنية، كشف الفنان والشاعر محمود كلازا عن أغنيته الجديدة «ملناش نصيب» التي يتضمنها فيلم «السلم والتعبان»، والتي يؤديها الفنان حسام حبيب. الأغنية تحمل توقيع كلازا في الكلمات، بينما قام كريم نيازي بلحانها، وتولى توزيعها الموسيقي مؤمن ياسر، في تعاون فني متكامل جمع بين الإحساس والموهبة والإبداع.

وأكد كلازا أن هذه الخطوة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه فضّل عدم الإعلان عن الأغنية إلا مع موعد عرض الفيلم، حتى يحافظ على عنصر المفاجأة ويشارك جمهوره تجربته الفنية بشكل كامل.

وتوجه كلازا بالشكر الجزيل للمخرج طارق العريان والمنتج موسي عيسى، بالإضافة إلى كل فريق عمل شركة RAW Entertainment، مؤكدًا أن دعمهم وثقتهم به كانت وراء هذه الفرصة الذهبية لتقديم عمل فني مميز.

الأغنية تتناول قصة إنسانية مليئة بالمشاعر العاطفية والدرامية، وتهدف إلى الوصول إلى قلب المشاهد قبل أن تصل إلى أذنه، ما يجعلها واحدة من أبرز محطات الفيلم الموسيقية المنتظرة. ومن المقرر أن تصدر الأغنية قريبًا على جميع المنصات الرقمية واليوتيوب، لتتاح لجمهور واسع ويستمتعوا بالعمل الفني المميز.

ختم كلازا حديثه بتأكيده على أهمية الشكر والحمد لله في كل خطوة: «بسم الله والحمد لله، هذه الأغنية خطوة مهمة جدًا في مشواري الفني، وآمل أن تصل إلى قلوبكم كما وصلت إلى قلبي أثناء كتابتها ولحنها.»

بهذه الخطوة، يثبت محمود كلازا أنه لا يتوقف عن التجديد والابتكار، ويواصل رسم مسيرة فنية متجددة تجمع بين الكلمات الرقيقة والألحان العاطفية، مع فريق عمل متميز يدعم رؤيته الفنية.