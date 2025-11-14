نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد العزيز عن عادل إمام: "بيننا رحلة طويلة وقصة صعود مشتركة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج محمد عبدالعزيز إن بينه وبين النجم عادل إمام رحلة صعود مشتركة، وروى كيف تعرف عليه في بداية المشوار، وذلك في جلسة أقيمت ضمن برنامج تكريمه في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال "عبدالعزيز":"كنت بشتغل مع المخرج الكبير محمد سالم وهو مخرج مهم للمنوعات في التليفزيون، فيلم الليلة السعيدة بطولة فؤاد المهندس ورشحت عادل إمام، وكان أول مرة يقف أمام كاميرا سينما في حياته، وعمل الدور اتعرض الفيلم في مهرجان التليفزيون، وبعدين عادل في مرحلة طويلة كان بيشتغل مع فطين عبدالوهاب الله يرحمه، وبعدين أنا عملت أفلامي وعملت الكوميديا، زي (في الصيف لازم نحب)، و(العيال الطيبين) و(دقة قلب) الفيلم الأخير تعمدت أجيب نجوم تراجيدي يعملوا كوميدي، محمود ياسين حاول يعتذر وكان مستغرب اني جيبته، والفيلم اتعرض وعمل نجاحات كبيرة، عادل اتصل بيا وقالي بتعمل كوميديا من غيري وبدأت حكايتي معاه".

وأضاف محمد عبدالعزيز “جبت عادل إمام في فيلم ”جنس ناعم" مع ماجدة الصباحي، كان أول رحلتي مع عادل إمام وقدمنا معا 18 فيلم كلها نجحت نجاحات كبيرة جدا".

ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.

وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.