لهذا السبب.. آيتن عامر تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة آيتن عامر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعرضت لإصابة في عينها اليمنى أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي يتم التحضير له حاليًا للعرض خلال موسم رمضان المقبل.

تفاصيل إصابة آيتن عامر

وجاءت الواقعة أثناء تصوير مشهد فرح داخل العمل، تضمن إطلاق نار ضمن تسلسل الأحداث، حيث يقوم شخص بإطلاق أعيرة نارية إلا أن أحد المقذوفات خرج من المسدس المستخدم في المشهد، وأصاب عين آيتن بشكل مباشر.

وتسبب الحادث في كدمة بالعين، وقام الطبيب بعمل الفحوصات اللازمة وكتب لها الأدوية والعلاجات اللازمة لتقليل الالتهاب والتورم بالعين، كما نصحها الطبيب بالراحة لمدة أسبوع وعدم التعرض لضوء شديد، حتى تستقر حالتها وتتعافى تمامًا.