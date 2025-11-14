نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تكشف عن عمرها الحقيقي في "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الميجا ستار نانسي عجرم ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في رنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة قناة "أون"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة ومشوارها الفني، كما كشفت عن أعمالها الفنية المقبلة وكواليس آخر أعمالها.

وقالت نانسي عجرم عن سنها الحقيقي، قائلة:" من سنتين أعلنت أني تميت الـ 40 سنة، العمر بالنسبالي هو مجرد رقم، العمر هو روح حلوة مرحة روح طفل".

وأضافت:" انا بحس دايما أن المرأة إلى بتم الـ 40 وبعد الـ 40 بتبقى أنضج وأوعى، ودة اللي حصل معايا".



تفاصيل حلقة نانسي عجرم



الحلقة انطلقت بأجواء مبهجة حين قدّمت نانسي أغنية «أنت مصري» وسط تفاعل صاخب من الجمهور داخل الاستوديو، بينما أشادت منى الشاذلي بالعلاقة الخاصة التي تجمع نانسي بالجمهور المصري منذ بداياتها وحتى اليوم، مؤكدة أن حضورها ظل ثابتًا ومحبوبًا على مدار سنوات.

حلقة حملت مزيجًا من الذكريات، الاعترافات، والعاطفة، لتؤكد من جديد أن نانسي عجرم ليست مجرد صوت محبوب بل حالة فنية وإنسانية باقية في قلوب المصريين.