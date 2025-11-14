نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالعزيز يكشف تفاصيل لأول مرة عن عادل إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج الكبير محمد عبد العزيز تفاصيل لأول مره عن النجم عادل إمام، وذلك ضمن ندوته المقامة في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

وتحدث المخرج الكبير محمد عبدالعزيز خلال ندوة “أسرار صناعة الكوميديا” تفاصيل خاصة عن كواليس أفلامه مع النجم عادل إمام، مشيرًا إلى أن الفنان عادل إمام رفض في البداية بطولة فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين” مؤكدًا أنه لن ينجح، إلا أن عبدالعزيز أصرّ على مشاركته رغم اعتراضه.

محمد عبدالعزيز “أجبرت عادل إمام على العمل معي”

أوضح المخرج أنه نقل تصوير الفيلم إلى الإسكندرية، حيث كان عادل إمام يقدم إحدى المسرحيات هناك، وذهب إليه برفقة أحد مساعدي الإخراج الذي حمل سيناريو الفيلم، ففوجئ إمام بدخوله ورفضه مجددًا، ليخبره عبدالعزيز بلهجة حاسمة: “هتعمله غصب عنك”.

وأضاف عبدالعزيز أن عادل إمام لم يكن متحمسًا أثناء التصوير، وظل مقتنعًا بفشل الفيلم حتى اليوم الثالث من العمل، لكنه بعد عرض الفيلم بدور السينما فوجئ بالإقبال الكبير من الجمهور، حيث اصطحبه عبدالعزيز لحضور حفلة السادسة مساءً في إحدى دور العرض، وشاهدا تفاعل الحاضرين مع المشاهد الكوميدية، ليمازحه عادل إمام قائلًا: “ده مش السيناريو اللي قريته”.

ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.



وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.