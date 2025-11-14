نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهام شاهين للمخرج محمد عبدالعزيز: "عندك خلطة النجاح ولك يد كبيرة في صنع الهام شاهين " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة الهام شاهين على حضور ندوة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ. 46

وأوضحت الهام شاهين بأن المخرج الكبير محمد عبدالعزيز أستاذها وصديقها، مؤكدة أنه المخرج الوحيد الذي تربطه بها صداقة عائلية كبيرة وليس فقط صداقة فنية.



وتابعت “شاهين” حديثها قائلة: "زوجتك أغلى صديقاتي، وكريم عبدالعزيز وعمر عبدالعزيز ومحمد ياسين تربطني صداقة غالية جدا بهم".



وأضافت إلهام “الأعمال المسرحية لأستاذ محمد هي أنجح أعمال اتعملت في المسرح، هو أيقونة النجاح لأي فنان وعنده خلطة النجاح، لما اشتغلت ”بهلول في اسطنبول" مع سمير غانم مسرحية كوميدية وفيها استعراضات كبيرة، وأنا كنت مش مصنفة لا كوميديانة ولا استعراضية، وآخر مسرحية عملتها كانت “كاليجولا”، مع أستاذ محمد عبدالعزيز عملت بروفة شهر وعرضت خمس سنين كانت مفاجأة كبيرة واكتشف فيا إني ممكن أغني وأرقص وأضحك، وجابلي مصمم رقصات مهم حسن عفيفي والملحن جمال سلامة.

أستاذ محمد فكر فيا خارج الصندوق تماما بعد ما كنت مصنفة أدوار ميلودراما وسيكودراما وأبكي الناس وأعمل المجنونة، هو قدمني بشكل جديد ونجحني نجاح مهم جدا، كانوا أهم خمس سنين في حياتي اللي اشتغلتهم مع حضرتك في المسرح، كل المخرجين بعدها كانوا بيجولي ويكتشفوني في نوعية جديدة تماما".

ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.



وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.