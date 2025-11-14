نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قصة حقيقية لفيلم سينمائي..محمد عبدالعزيز يكشف تفاصيل فيلم" انتبهوا أيها السادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المخرج محمد عبدالعزيز عن تفاصيل فيلم انتبوا أيها السادة التي تحول من قصة حقيقة لفيلم سينمائي عاشها بنفسه وأن الفيلم لم يكن مجرد عمل كوميدي بل تناول قضية اجتماعية واقتصادية شديدة الأهمية في فترة بعد نصر أكتوبر، وذلك في جلسة أقيمت ضمن برنامج تكريمه في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال المخرج محمد عبدالعزيز:"الفيلم كان يهاجم سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أعقبت نصر أكتوبر، واللي خلت المادة تسيطر على القيم بشكل كبير. كانت قضية مهمة جدًا، ويمكن التراجيديا ما كانتش هتقدر تناقشها بالشكل ده، فاخترت الكوميديا عشان أوصل الرسالة»، موضحًا أن الفيلم من إنتاجه الخاص وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وحصل بطلاه حسين فهمي ومحمود ياسين على جوائز مهمة عن أدوارهما".

وأضاف قائلًا: "أن الشرارة الأولى للفكرة جاءت من قصة حقيقية حدثت مع أحد جيرانه، قائلًا: “كان عندي جار عنده بنت ليسانس حقوق، وأجبرت على الزواج من ابن خالتها اللي ساقط إعدادية لكن عنده ورشة خراطة، وكان بيكسب 250 جنيها في اليوم رقم فلكي وقتها. البنت اتجوزته غصب عنها، ولما قالها ”أنا معيشك أحسن من أستاذ جامعة" حصل الطلاق. من هنا استوحيت فكرة الفيلم".

وأشار عبد العزيز إلى أنه حرص في السيناريو على إبراز التناقض بين القيم الفكرية والمادية، فجعل أحد الأبطال أستاذ جامعة يمثل الفكر والمعرفة، والآخر سباك يمثل النجاح المادي.

واختتم حديثه قائلًا: “أنا مؤمن إن الكوميديا لازم يكون وراها قضية، وإنها ما تنفصلش عن المجتمع أبدًا. وده اللي حاولت أقدمه في انتبهوا أيها السادة، عشان يبقى فيلم بيمس الناس وواقعهم الحقيقي”.