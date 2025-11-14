نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي عن المخرج محمد عبد العزيز:" إنجاز العمر فعلا وكنا زملاء تخته واحدة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان الكبير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي على حضور ندوة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46.

وتحدث “حسين فهمي عن علاقته بالمخرج محمد عبدالعزيز قائلا:”إنجاز العمر فعلا. أنا ومحمد دخلنا المعهد مع بعض دفعة واحدة سنة 1960 كنا زملاء تختة واحدة لمدة 4 سنين، علمونا الأساتذة مبادئ عشنا عليها، اشتغلنا مع بعض كتير، وقمنا بالتدريس في المعهد، أنا استمريت 12 سنة ومقدرتش أكمل، هو كمل لأنه عنده صبر أكتر مني، عملنا فيلم (انتبهوا أيها السادة) الذي أثر تأثيرا كبيرا على الجمهور، وأعتقد أن التكريم ده جاي متأخر، وكان يجب علينا تكريمه على كل ما قدمه في سنواته العملية، وبشكره أنه قبل التكريم".



ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.



وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.