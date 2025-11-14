نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج محمد عبد العزيز في ندوته المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46، عن رغبة ابنه الفنان كريم عبدالعزيز لاستعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور.

تحدث المخرج “عبدالعزيز” قائلا:" كريم تحدث مع المخرج مروان حامد حول فكرة إعادة إنتاج الفيلم، وكان يتمنى تجسيد الدور الذي قدمه النجم عادل إمام في النسخة الأصلية".

في المقابل عبر الفنان كريم عبدالعزيز عن فخره وسعادته بتكريم والده وكتب عبر حسابه الرسمي على فيسبوك "كل ما أستطيع قوله هو ألف شكر يا أبويا، ربنا يديم عليك الصحة والعافية ويخليك ليا.. تعلمت منك كل شيء، يا حبيبي".



ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.



وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.