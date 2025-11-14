نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحميد يشارك في مسلسل عباس الريس وسوا سوا في رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد نجاح مستمر داخل وخارج السباق الرمضاني، يشارك الفنان الشاب أحمد عبد الحميد بعملين دراميين داخل موسم رمضان 2026، أحدهما مسلسل عباس الريس بطولة عمرو سعد، والآخر مسلسل سوا سوا بطولة أحمد مالك وهدى المفتي.

وقد شهدت السنتين الماضيتين تألقًا ملفتًا لأحمد عبد الحميد، بمشاركته في عدة أعمال سواء سينمائية أو درامية؛ لفت فيها الأنظار إلى موهبته الواسعة بين الدرامي والكوميدي والأكشن دون أن تتأثر براعته في التجسيد وسهولة وصوله إلى قلوب المتفرجين.

أحدث أدوار أحمد عبد الحميد خارج الموسم الرمضاني، شخصية صيام في مسلسل ابن النادي، بطولة أحمد فهمي، أحمد عبد الحميد، حاتم صلاح، وقد حقق أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه على المنصة.

أما أحدث أعماله في السباق الرمضاني جاء من خلال شخصية الشيخ مصطفى أو كما يلقبونه في قريته بالشيخ بوجي، في مسلسل ظلم المصطبة، بطولة إياد نصّار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة وأحمد عزمي، تأليف محمد رجاء وإسلام حافظ وإخراج محمد علي.

ولا تزال النجاحات تنتظر عبد الحميد، حيث يشارك في عدة مشاريع قادمة مهمة، منها الفيلم المنتظر للمخرج عمرو سلامة، شمس الزناتي، من تأليف محمد الدباح ويشارك عبد الحميد في بطولته مع النجم محمد إمام وأسماء جلال وخالد أنور ومصطفى غريب وعمرو عبد الجليل.

بالإضافة إلى فيلم فرقة الموت للمخرج أحمد علاء الديب ومن تأليف صلاح الجهيني ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته عدد كبير من النجوم: أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل ومحمود حميدة وبيومي فؤاد.

وفيلم إيجي بيست للمخرج مروان عبد المنعم وتأليف أحمد حسني، ويشارك عبد الحميد في بطولته مع أحمد مالك ومروان بابلو وسلمى أبو ضيف وحنان يوسف

وفي التلفزيون وخارج السباق الرمضاني يشارك عبد الحميد في مسلسلي بطل العالم مع عصام عمر وجيهان الشماشرجي فتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، آدم النحاس، ومنى هلا، وظروف غامضة من تأليف محمد ناير، ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته مع أمير كرارة وآية سماحة وعايدة فهمي.