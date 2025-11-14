لبلبة للمخرج محمد عبدالعزيز: "علمتني الكوميديا ولك فضل كبير عليا"

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة لبلبة على حضور ندوة المخرج الكبير محمد عبدالعزيز المقامة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46

وتحدثت لبلبة عن المخرج محمد عبدالعزيز قائلة: "تستاهل تكريمات الدنيا كلها، أول مرة شفته جابتني ماجدة الخطيب في المكتب عندها قالتله هتبقى شادية الصغيرة، وقدمنا فيلم في الصيف لازم نحب، مع مجموعة كبيرة من العظماء، وخلاني أغني غنوة لحد دلوقتي بحبها: شيء طبيعي إننا نحب ده شيء طبيعي واللي عمره ما حب ده مش طبيعي".



وتابعت “علمني إزاي أقدم الكوميديا، وفي فيلم ”البعض يذهب للمأذون مرتين" كان دور امرأة حامل عايزة تحافظ على زوجها بالخلفة الكتير، وفيلم (خلي بالك من جيرانك) كان فيه بطلة قبلي، وبعدين جابني، وله فضل كبير عليا، خلاني أعمل الفيلم ده وجازف بمنحي أول بطولة مطلقة".



واختتمت "لك فضل كبير عليا مش ممكن أنساه لحد ما هاموت".

ندوة المخرج محمد عبدالعزيز

أقيمت الجلسة في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعنوان "أسرار صناعة الكوميديا"، وذلك في تمام الساعة 2:00 ظهرًا وحتى 3:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. وأدار الحوار الناقد أسامة عبدالفتاح.



وقال أسامة في تقديمه للمخرج الكبير، إن حصول محمد عبدالعزيز على جائزة إنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة والأربعين، تكريم مستحق، خاصة وأنه يعمل بالمجال منذ 60 عاما تقريبا، وتخرج من معهد السينما في دفعتها الثانية، وهي نفس دفعة نجوم كبار، مثل حسين فهمي والمخرج نادر جلال.