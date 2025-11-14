نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يعلن عن موعد طرح أعماله الغنائية.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية، دون الكشف اسم الأغنية، لاكن اكتفى بكتابة بعض كلمات الأغنية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" عبر خاصية الاستوري: "خليك جامد، الشكوى لغير الله مذلة، ارفع راسك، ما تمسحش دمعة عينك غير إيدك، ما تسيبش حلمك حتى لو كان في السما. دي مش كلمات عادية كتبتها في أغنيتي، دي كانت نصايح أبويا الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى".

وتابع: "ملحوظة: الأغنية دي عملتها وصورتها من شهرين تقريبًا وأنا في أمريكا وميعاد نزولها كان من 3 أيام وبشكر الشركة المنتجة على تأجيلها حدادًا إلى يوم الأربعاء القادم".