بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي.. شريهان توجه رسالة لـ المخرج محمد عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة شريهان رسالة تهنئة للمخرج الكبير محمد عبد العزيز، بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ 46، وذلك من منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت شريهان في رسالتها: “شكرًا، للأستاذ المخرج الإنسان العظيم محمد عبدالعزيز، الفن، الصدق، الدراسة، الموهبة، الالتزام، العطاء، الأخلاق والخلق، الثقافة، احترام النفس والغير، عشق الفن واحترامه، الوعي، أطال الله في عمرك وحماك الله لنا جميعًا يا صديقي وأخي ومخرجي المصري المحترم العظيم، حماك ربي يا أستاذ محمد لبلدك وفنك وأبنائك، شكرًا أستاذ محمد عبدالعزيز، ألف مليار شكرا”.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وفي سياق متصل انطلقت مساء أول أمس الأربعاء فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل افتتاح مميز أقيم في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.