داخل غار بالصحراء.. حمادة هلال يبدأ تصوير الجزء السادس من مسلسل المداح وانضمام وجوه جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد بداية التصوير.. تعرف على قصة الموسم السادس من مسلسل المداح

مسلسل المداح، حمادة هلال، بدأت أسرة مسلسل "المداح 6" بتصوير عدد من مشاهد العمل داخل غار بمنطقة صحراوية، وذلك من أجل الاستعداد لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل 2026.

وعاد الفنان حمادة هلال لاستئناف تصوير مسلسل المداح، بعد أن توقف لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب بناء بعض الديكورات الخاصة بمشاهد المسلسل بأحد الاستوديوهات الخاصة بالعمل والمتواجداة بالقاهرة.

وجمعت المشاهد التي تم تصويرها داخل الغار خلال الفترة الماضية الفنان حمادة هلال والفنان علاء مرسي.

مسلسل المداح الجزء السادس

ويشهد الجزء السادس من مسلسل "المداح" العديد من المفاجآت والأحداث الغريبة، حيث أكد الفنان حمادة هلال أن هذا الجزء من العمل يعد هو الأصعب على الإطلاق، حيث تم كتابة أكثر من خمسة نسخ للسيناريو قبل الاستقرار على الشكل النهائي له، حتى يظهر في أفضل صورة للجمهور.

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل "المداح"، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج عن نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

وتقوم قصة المسلسل على أساطير وكل موسم بأسطورة مختلفة، وهذا مايعطي مدي الحرية لفريق العمل، ومن الممكن أن يقوم بإنتاج أكثر من مواسم لأن كل موسم يحمل قصة أسطورة معينة ومختلفة عن الموسم الماضي.

وتشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ظهور المسيح الدجال ضمن أحداث العمل، كما يشهد العديد من المفاجآت، وأولها ظهور الدكتور سميح الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ومن المتوقع أيضًا أن تدور الأحداث حول إحدى عصابات المافيا التي تعمل في تجارة الآثار، والتي تقرر الاستعان بالشيخ صابر من أجل استخراج القطع الأثارية.

أبطال الأجزاء السابقة من مسلسل المداح

وخلال المواسم الخمسة الماضية شارك في الأجزاء السابقة نخبة من النجوم أبرزهم: أحمد بدير، نسرين طافش، هالة فاخر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، محمد رياض، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة.

واستطاع العمل في كل موسم أن يحافظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات متابعة في رمضان.

مسلسل المداح.. انضمام وجوه جديدة

وكشفت تقارير صحفية أن طاقم مسلسل المداح الموسم السادس يستضيف أكثر من 20 ضيف شرف في أحداث الموسم الجديد، وأكدت التقارير أن جميعهم سيكونوا من نجوم الصف الأول، وسيكون وجودهم علامة فارقة في هذا الموسم، إلي جانب أنهم سيكونوا مفاجأة كبيرة لجميع محبيهم.

ويعد من أبرز النجوم المنضمين حديثا للعمل هي الفنانة سهر الصايغ، والذي ستشارك في بطولة مسلسل المداح 6، الذي يتم إنتاجه وتجهيزه في الفترة الحالية للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

كما سيشارك أيضًا في الموسم الجديد النجم علاء مرسي.

سبب إنتاج موسم جديد من مسلسل المداح

وبالرغم من اتخاذ صناع مسلسل المداح قرارًا بعدم إنتاج موسم سادس من العمل، إلا أن فريق العمل بدأ التجهيزات الأولى للموسم السادس من مسلسل المداح.

وكشفت أحد المصدر في تصريحات صحفية: "الجمهور السبب.. أحنا اخدنا قرار أن الموسم الخامس أخر موسم.. ولما أعلنا ده الجمهور اتضايق وزعل وطالب بإنتاج جزء جديد.. والسبب هو ارتباط الجمهور بالمسلسل.. الجمهور بقاله 5 سنوات بيتابع صابر المداح.. بقى جزء أساسي في موسم رمضان.. زي فوازير عم فؤاد زمان".

مسلسل المداح.. والموسم الأخير

فيما أكد نفس المصدر أن فريق العمل استقر بشكل نهائي على أن يكون الموسم السادس من مسلسل المداح هو الموسم الأخير، ولم يتأثروا بأراء الجمهور مجددًا.