رغم قراره بمنع مشاهير التيك توك.. أشرف زكي يوضح سبب دخول كزبرة مجال التمثيل والأخير يرد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية موقفه من دخول الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة" مجال التمثيل، على الرغم من اصداره قرار بمنع مشاهير التيك توك دخول مجال التمثيل.



وأشاد أشرف زكي مؤخرًا بموهبة "كزبرة" خلال لقاء سابق له في برنامج "ضيفي"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، قائلًا: "كزبرة شغال، وأنا مش ضد إن حد موهوب يفرض نفسه، لكن ضد أنك تجيب لي حد لأنه بلوجر وعنده ملايين من المتابعين وتدخله المهنة".

رد كزبرة على أشرف زكي

ومن جانبه خرج "كزبرة" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ليوجه الشكر لـ أشرف زكي، قائلًا: "دة تأكيد إن اللي بعمله ليه قيمة، وإن تعبي مراحش هدر.. عارف الطريق دة مش سهل، بس اللي يفضل صادق مع نفسه هو اللي بيسيب أثر.. وأنا فرحان إن في حد شايف دة وبيقدره".