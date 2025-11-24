نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. أحمد سعد يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء أحدث حفلاته الغنائية في دولة الكويت، يوم الخميس المقبل، الموافق 27 من نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

تعرض أحمد سعد لحادث سير



وكان الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قد أعلن منذ أيام عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سعد بعد لحادث سير في طريق السخنة، قائلًا: «دعواتكم لأخي وحبيبي الفنان أحمد سعد، يجري الآن فحوصات طبية على منطقة الظهر والفقرات نتيجة ارتطام الإيرباج القوي الذي حدث جراء الحادث».



وكان سعد قد طمأن جمهوره مؤخرًا من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "فيسبوك"، أكد فيه تعافيه قائلًا: "الحمد لله أنا بخير وخرجت بأقل الأضرار.. خلال خمسة أيام فقط سأعود لجمهوري وعملي".