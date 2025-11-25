نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمينا العبد تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب والدها.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الفنانة ياسمينا العبد في برومو حلقة جديدة مع الإعلامي أنس بوخش، من برنامجه "abtalks"، وهي تتحدث عن معاناة والدها مع المرض.

تصريحات ياسمينا العبد

وقالت ياسمينا العبد: ”لو عملت أشعة على قلبي هتلاقى أبويا.. أنا بصوره كتير، لأن دكتورة الأورام قالت إن نسبة النجاة هتبقى 2%.. اللى هو يا إما هنعمل عملية وهيصحى أو مش هيصحى”.

ياسمينا العبد



آخر أعمال ياسمينا العبد

ويذكر أن آخر أعمال ياسمينا العبد مشاركتها فى مسلسل «لام شمسية» بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدنى، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا.

معلومات عن ياسمينا العبد

ياسمينا العبد بدأت مشوارها الفني وهي بعمر 10 أعوام تقريبا، إلى جانب التمثيل تحب الباليه والغناء، عاشت طفولتها في سويسرا قبل الانتقال إلى دبي، ظهرت في عدة أفلام قصيرة ومثلت باللهجة الأردنية والإماراتية، حصلت على ورش تمثيل لتطوير مهاراتها الفنية.