“الوطنية للإعلام” تُصدر قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو، بمهام تسيير أعمال بعض القطاعات؛ حيث تم تكليف: محمد إبراهيم مصطفى محمد للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع التليفزيون.

عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالله للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية.

محمد محي للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع الأمانة العامة.

نائلة فاروق حلمي على لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.