“الوطنية للإعلام” تُصدر قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف عدد من قيادات ماسبيرو، بمهام تسيير أعمال بعض القطاعات؛ حيث تم تكليف:
- محمد إبراهيم مصطفى محمد للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع التليفزيون.
- عبدالعزيز عبدالفتاح عبدالله للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع القنوات الإقليمية.
- محمد محي للقيام بمهام تسيير أعمال رئيس قطاع الأمانة العامة.
- نائلة فاروق حلمي على لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.