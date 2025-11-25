نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين يزور استديوهات ماسبيرو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الوفد الثالث من الملحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وذلك عقب تلقيهم محاضرات التدريب على الإلقاء وعقد الحوارات والتحدث في المؤتمرات الصحفية.

وكان الملحقون الدبلوماسيون الجدد، قد زاروا عددًا من الاستديوهات الإذاعية والتليفزيونية، وأشادوا بأداء أكاديمية ماسبيرو، وبالتعاون بين الأكاديمية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية.

حضر اللقاء رئيس أكاديمية ماسبيرو الدكتور حازم أبو السعود، والرئيس الأسبق لشبكة القرآن الكريم الدكتور حسن مدني، والمحاضر في جامعة شرق لندن بالعاصمة الجديدة أحمد عبدالله.