نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد جعجع يوضح أسباب إستبعاد مهيار خضور من "كذبة سودا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المنتج مجد جعجع أنّ خطوة إنهاء التعاون مع الممثل مهيار خضور لم تكن مفاجئة، بل حُسمت قبل ثلاثة أيام، مُشيرًا في تصريح له إلى أن القرار “تم اتخاذه داخل الشركة وفق الأطر القانونية، وبما يخدم مصلحة المشروع ومساره الإنتاجي”.

تحية خاصة لمخرج العمل

وتوجّه جعجع بتحية خاصة لمخرج العمل ولجميع عناصر الفريق من كتّاب وفنانين، مؤكّدًا اعتزازه بالتعاون مع النجمة سيرين عبدالنور، التي يعوّل على حضورها في الموسم الرمضاني المقبل. كما لفت إلى أن بطل العمل سيُكشف عنه عند انطلاق أولى أيام التصوير.

الاستعدادات والخطط

وختم مؤكّدًا أن الاستعدادات مستمرة كما خُطط لها، وأن فريق الإنتاج يواصل تجهيزاته لانطلاق المرحلة الأولى من التصوير بين أبوظبي ودبي في الموعد المحدد.

https://www.instagram.com/thewiseproduction?igsh=MTl2cG4wMGt5bGZ6bw==