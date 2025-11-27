نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شايما الشريف تنضم لأبطال مسلسل “بيت بابا” والعرض خارج الموسم الرمضاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة شايما الشريف إلى ابطال مسلسل بيت بابا والذي بدأ تصويره مؤخرا وتلعب فيه شايما دور صاحبة شركة دعايا واعلان ترتبط بعلاقة حب مع شقيق محمد أنور و تحدث صراعات نتيجة لهذه العلاقة ونشاهد تأثيرها ومصيرها طوال الحلقات، المسلسل ينتظر تحديد موعد عرضه وعدد حلقاته 50 حلقة.

شايما الشريف

وينتجه صادق الصباح ويخرجه محمد عبد الرحمن حماقي ويشرف على كتابته أمين جمال ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد أنور ومحمد محمود ورانيا محمود يس وانتصار والكثير من النجوم، وتبدأ شايما تصوير دورها قريبًا.



أعمال شايما الفنية

شايما شاركت في بطولة الكثير من الأعمال منها شباب امرأة مع النجمة غادة عبد الرازق وأعلى نسبة مشاهدة ولدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا والليلة واللي فيهآ مع النجمة زينة والمخرج هاني خليفة والكاتب محمد رجاء وشوجر دادي مع النجوم ليلى علوي وبيومي فؤاد.