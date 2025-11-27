نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. معلومات عن الإعلامية هبة الزياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الإعلامية هبة الزياد مذيعة قناة “الشمس”، وذلك وفقًا لما أعلن على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد إصابتها هبوط حاد في الدورة الدموية.

معلومات عن هبة الزياد

هبة الزياد حصلت على بكالوريوس إعلام قسم إذاعة وتليفزيون بتقدير امتياز، وكانت من محبي الدراسة، لذا حصلت على عدد من الماجستير في مجالات متعددة، من بينها علم الغيبيات، والتعديل دون جراحة، وسيكولوجية الإعلام والسيطرة على الجمهور.



كما عملت كمقدمة برامج على عدة قنوات مصرية، كانت دائما تتحدث عن التمكين المجتمعى وحقوق المرأة، قدمت هبة الزياد برنامج اسمه «العالم السابع»، واحد من البرامج التي عرفت من خلالها.

ظهرت هبة الزياد مؤخرًا على شاشة قناة الشمس فى الموسم الثاني من برنامج ترند TV فى يوليو الماضي.