نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حمدان درة نجمة رمضان فى على كلاى دور جديد ومختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الكاتب محمود حمدان عن فخره بمسلسل "على كلاي" الذي يخوض به سباق رمضان 2026، اكد أن أحمد العوضي «عامل شغل عالي أوي» ومفاجاءة رمضان 2026.

كما أشاد بأداء درة المميز إنه ا نجمة رمضان القادم، درة "ميادة" دور جديد ومختلف درة فى ثوب جديد.

و اشاد بإسهامات انتصار وطارق الدسوقي.

وأضاف أن الجمهور سيشهد جانبًا جديدًا من الشحات مبروك في العمل.

وفي ختام تصريحاته، وجه الشكر للشركة المتحدة سينرجى وللأستاذ تامر مرسي على المجهود الكبير والدعم الذي ساهم في خروج العمل بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا:

"نوعدكم بعمل يليق بجمهورنا العظيم."

"على كلاى" بطولة أحمد العوضي ودرة.

و يشارك إنتصار، محمد ثروت، الشحات مبروك، رحمة محسن، عصام السقا، ريم سامي، طارق الدسوقى، وعمر رزيق، من إنتاج سينرجى تامر مرسى.