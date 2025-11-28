نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الست" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي بعد طرح البرومو الرسمي بساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "الست" تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل، إستعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل.



ولاقى البرومو تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت منى زكي بدور الراحلة أم كلثوم (كوكب الشرق)، وأشاد الجميع بوجه الشبه بينهما.

تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.