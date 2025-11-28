نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي تكشف عن البوستر الرسمي لفيلم "الست" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة منى زكي البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "الست"، والتي تجسد من خلاله رحلة أم كلثوم (كوكب الشرق)، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية يوم 10 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت منى زكي البوستر، وعلقت عليه: " كل زمن له أسطورة، فيلم "الست"... ١٠ ديسمبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي".



تفاصيل فيلم "الست"

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لـ أم كلثوم وشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، عدد كبير من الفنانين، ومن أبرز الفنانين: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، وعمرو سعد، ونيللي كريم، وأمينة خليل، وسيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد.