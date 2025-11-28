نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن “العيون الساهرة”.. أول فيلم عربي يحتفي بأبطال الأمن في مهمة استثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق العمل السينمائي الجديد “العيون الساهرة”، في خطوة تُعد من أبرز مفاجآت الموسم الفني، حيث يسلّط الفيلم الضوء على بطولات رجال الأمن ودورهم الإنساني والوطني في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقرارهؤ بالتعاون مع مكافحة المخدرات السعودية.

ويأتي الإعلان عن الفيلم في إطار دعم هيئة الترفيه لصناعة السينما العربية وتشجيع إنتاج أعمال نوعية تقدّم محتوى راقٍ وتتناول قصصًا واقعية ملهمة، ومن المنتظر أن يجمع العمل عددًا من أبرز نجوم العالم العربي، مع فريق إخراج وإنتاج يُنتظر أن يرفع من مستوى المنافسة السينمائية في المنطقة.

وأكد تركي آل الشيخ أن “العيون الساهرة” سيكون فيلمًا مختلفًا في فكرته وتنفيذه، ويحمل رسالة تقدير لكل من يقف في الصفوف الأمامية لحماية الأوطان، مشيرًا إلى أن العمل يرتكز على أحداث واقعية صيغت دراميًا بأسلوب حديث يليق بالمشاهد العربي.

ومن المتوقع ان ينطلق التصوير الاسبوع المقبل بقبادة المخرج العالمى فيليب نويس، وسط حالة ترقّب كبيرة من الجمهور وصنّاع السينما، خاصة بعد نجاحات المشاريع السابقة التي أطلقتها هيئة الترفيه في السنوات الأخيرة.