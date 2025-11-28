نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج وتؤكد: أغنية خليني أعيش دعوة للحب في ظل ضغوط الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة شيماء الشايب كليب أغنية جديدة تحت عنوان "خليني اعيش"، عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، وعدد كبير من المنصات الرقمية الموسقية، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.



شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج



وأغنية خليني اعيش، من كلمات جيهان مجدي، ألحان محمدي، مكس وماستر محمد جوده، وتوزيع طه الحكيم، وتقول كلماتها أنا من زمان، نفسي أكون معاك حبيبي في دنيتك، نفسي اعيش في الدنيا بيك، طعم الامان محتاجة ليه من كلمة، أو من نظرتك، وحاجات كتير موجودة فيك، أنا نفسي أشوفك كل يوم ومتختفيش، سمعني صوتك كل يوم خليني اعيش، مش عايزة غير الاهتمام، الحب مش محتاج كلام، احترت فيك احترت فيك، بتحبني يا حبيبي ولا بتجاملني، إحساس قاتلني.



تصريحات شيماء الشايب

من جانبها قالت شيماء الشايب: "أغنية خليني أعيش من كلمات جيهان مجدي في ثاني تعاون يجمعنا بعد أغنية تاني حب، أغنية نسائية جدًا، تخاطب الرجل وتحسه على ضرورة الإهتمام بحبيبته، في ظل ضغوط الحياة للطرفين وليس للرجل فقط، هي دعوة للحب، بمجرد سماعي للكلمات تحمست لها جدًا، وغيرنا فيها عدة مرات، حتى استقررنا على الكلمات وأصبحت أحلى وأجمل، وصراحة الموزع طه الحكيم فاجأني بتوزيع طربي قريب للقلب، والمحمدي قدم لحن مميز وصعب للأغنية اتمنى تلقى إعجاب الجماهير.



وعن تعاونها مع ريتشارد الحاج أكدت: "هو منتج محترم ومثقف فنيا موسيقيًا، مريح في التعامل، يوفر كل الإمكانيات التي يحتاجها المطرب، حريص دائمًا على أن يراهن على الأغنية الطربية الحقيقية، يهمني اختياراته، وبنفس الوقت يستمع لرأيي واتمنى دوام التعاون معه في أعمالي القادمة".



وحول كيفية قياسها لنجاح أي أغنية جديدة قالت شيماء: " يكون من خلال مشاهدات منصات السوشيال ميديا المتعددة، والـ Share، والتعليقات واعتبرها بوابة نجاح أي مطرب أو فنان في الوقت الحالي، أكثر من الراديو والتلفزيون مع احترامي الكامل لهما".



وتابعت: "يساعدني في اختيار اغنياتي والدي اللواء شفيق الشايب، ووالدتي الفنانة فاطمة عيد، لانهما يعشقان الطرب وريتشارد في الاساس،و شقيقاتي كذلك".



وكشفت شيماء الجديد في اجندتها خلال الأيام المقبلة وقالت: "انتهيت بالفعل من تسجيل أغنيتين، واحدة من كلمات أحمد المالكي، ولحن المحمدي، واحضر كذلك لإحياء عدة حفلات في القاهرة وعدد من المحافظات ".