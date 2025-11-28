نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أدائها القوي.. صفاء الطوخي تصبح حديث السوشيال ميديا في “ورد وشوكولاتة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة القديرة صفاء الطوخي ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أحدث حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"، حيث أشاد الجمهور والنقاد بأدائها القوي وحضورها الطاغي الذي خطف الأنظار ورفع من مستوى التشويق في الأحداث.

و قدّمت الطوخي واحدة من أقوى شخصيات المسلسل، وتمكنت من تجسيدها بعمق وصدق كبيرين، الأمر الذي دفع رواد السوشيال ميديا للتفاعل بشكل واسع، مؤكدين أنها قدمت "درسًا في التمثيل" وأن ظهورها أصبح من أهم عناصر قوة العمل.

كما اعتبر النقاد أن أداء صفاء الطوخي يعكس خبرتها الكبيرة وقدرتها على تقديم أدوار مركبة بحرفية عالية، لتستحق بجدارة لقب "ترند ورد وشوكولاتة" هذا الأسبوع.

وتواصل صفاء الطوخي حصد الإشادات مع كل حلقة جديدة، في ظل مطالبة الجمهور بمساحة أكبر لدورها نظرًا للتأثير الكبير الذي تركته في العمل.

ومسلسل ورد وشوكولاتة بطولة كل من: محمد فراج، زينة، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخى، محمد سليمان، عمرو مهدى، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة، مثل يوسف حشيش وآية سليم، من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل.

وكانت الحلقة التاسعة من مسلسل «ورد وشوكولاتة» شهدت تصاعدًا صادمًا فى الأحداث، بعد تنفيذ «صلاح- محمد فراج» خطته للتخلص من «مروة- زينة»، فى واحدة من أكثر الحلقات قسوة وإثارة للجدل منذ بداية العمل.